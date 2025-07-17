Минэкономики против идеи выводить цифровые финансовые активы на биржу

Законопроект о выводе цифровых финансовых активов на традиционную биржу вызвал разногласия между Минэкономразвития и финансовыми регуляторами. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждения инициативы.

По словам собеседника агентства, Минэкономразвития сомневается в экономической целесообразности допуска ЦФА к торгам. Дискуссия ведомств также касается порядка распределения цифровых прав в случае банкротства участника рынка ценных бумаг.

Законопроект был внесен в Госдуму в сентябре 2023 года. Цель инициативы — обеспечить ликвидность цифровых прав, прозрачность их ценообразования, возможность приобретения и отчуждения прав на цифровые свидетельства. Комитет Госдумы по финансовому рынку тогда просил дополнить документ механизмами защиты прав инвесторов. В апреле законопроект был снова внесен в Госдуму в новой редакции.

Сейчас ЦФА выпускаются в закрытых информационных системах, зарегистрированных в реестре ЦБ. Покупатели и продавцы могут совершать сделки только внутри одной платформы, в отличие от традиционного биржевого рынка. Ликвидность ЦФА ограничена, так как их переход между различными информационными системами невозможен.

Подробнее об особенностях ЦФА — в материале «Ъ» «Цифровое регулирование проверили дефолтами».