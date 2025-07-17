Поселку под Тутаевом вернули горячую воду

В поселке Константиновском возобновлена работа котельной, которая обеспечивает горячим водоснабжением потребителей. Об этом сообщили в «Яроблводоканале».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Яроблводоканал Фото: Яроблводоканал

«Ъ-Ярославль» сообщал, что из-за полного износа оборудования котельной горячая вода в поселке должна была отсутствовать до 15 сентября. В это время планировали производить ремонтные работы.

Однако губернатор Михаил Евраев назвал такой срок недопустимым и поручил профильным службам найти варианты для подачи горячей воды. Меры были приняты.

«Котельная в п. Константиновский успешно прошла пусконаладочные испытания и вышла на штатный режим эксплуатации. 17 июля на 04:00 ч. температура горячего водоснабжения на выходе из котельной соответствует установленным нормативам и составляет 61,6 градусов Цельсия»,— сообщили в «Яроблводоканале».

При этом в настоящее время «Яроблводоканал» ищет подрядчика, который займется заменой одного из устаревших котлов котельной.

Алла Чижова