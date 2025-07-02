Поселок под Ярославлем остался без горячей воды до сентября

В поселке Константиновском Тутаевского округа ввиду полного износа оборудования котельной горячая вода будет отсутствовать до 15 сентября. Об этом сообщили в правительстве области со ссылкой на «Яроблводоканал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Котельная в Константиновском, которая также обеспечивает горячей водой соседний поселок Фоминское, находится в неудовлетворительном состоянии. В январе 2024 года она была передана «Яроблводоканалу».

«Существующие устройства сильно устарели и требуют обновления, важнейшие элементы системы теплоснабжения — котлы, также нуждаются в полной замене. Объект долгое время эксплуатировался без проведения капитальных ремонтных работ, вследствие чего техническое состояние значительно ухудшилось. Оборудование достигло предельного уровня износа — 100%, что свидетельствует о полной утрате первоначальной работоспособности и безопасности эксплуатации»,— приводит правительство области комментарий предприятия.

Сейчас ведется закупка новых котлов, ориентировочный срок возобновления горячего водоснабжения обозначен 15 сентября. Администрация Тутаевского округа находится в контакте с предприятием и надеется, что работы смогут закончить раньше.

Алла Чижова