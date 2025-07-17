В Татарстане в первом чтении приняли законопроект о понятии семейного бизнеса

Госсовет Татарстана в первом чтении принял проект закона о семейном бизнесе. Он должен ввести определение семейного предприятия и его критерии в законодательство республики.

Во время выступления на заседании Госсовета Татарстана депутат Рузиля Тимергалеева отметила, что законопроектом также предусматривается введение реестра семейных предприятий Татарстана.

«Несмотря на то что семейные предприятия функционируют во всех отраслях народного хозяйства <...>, точных данных по их статистике у нас не имеется. Прежде всего это связано с отсутствием официального статуса семейного бизнеса в законодательстве. Кроме того, сегодня практически полностью отсутствует какая-либо стратегия использования семейного предпринимательства», — отметила Рузиля Тимергалеева.

Проект был внесен депутатами: Маратом Галеевым, Светланой Захаровой, Русланом Нигматуллиным, Рузилей Тимергалеевой и Рягатом Хусаиновым.

В 20 регионах России уже приняли законы, касающиеся понятия «семейный бизнес». Однако на федеральном уровне соответствующий законопроект пока не продвигается. Как стало известно «Ъ Волга-Урал» в марте текущего года, Торгово-промышленная палата Республики Татарстан подготовила два варианта законопроекта о семейном предпринимательстве для рассмотрения в Госсовете республики.

Влас Северин