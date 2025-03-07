Предпринимателей хотят породнить

Торгово-промышленная палата Республики Татарстан подготовила два варианта законопроекта о семейном предпринимательстве для рассмотрения в Госсовете республики. Аналогичные законодательные инициативы уже приняты в 15 регионах России. На федеральном уровне законопроект о понятии «семейный бизнес» пока не получил развития, и в Госдуме надеются, что его получится принять после поддержки регионов. Основная суть инициативы заключается в законодательном закреплении понятия «семейное предпринимательство» и создании механизмов его регулирования, что позволит в дальнейшем разработать меры поддержки для таких предприятий. Представители власти, бизнеса и экспертного сообщества сходятся во мнении, что подобные меры будут способствовать развитию местного предпринимательства и укреплению экономики регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Семья на ярмарке продукции самозанятых в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Семья на ярмарке продукции самозанятых в Казани

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Торгово-промышленная палата Татарстана подготовила два варианта законопроекта о семейном предпринимательстве и направила их в Госсовет республики. Сейчас инициатива находится на стадии обсуждения, сообщила «Ъ Волга-Урал» советник председателя ТПП Татарстана Елена Агзамова. Аналогичные законы уже приняты в 15 регионах России.

«ТПП Республики Татарстан рассматривает развитие семейного бизнеса как одно из приоритетных направлений по поддержке малого и среднего предпринимательства, поскольку такие компании обеспечивают преемственность традиций, создают устойчивые рабочие места, а также вносят значительный вклад в экономику и республики, и муниципального района, и города, где они находятся. Мы активно работаем над этим вопросом совместно с законодателями и надеемся, что законопроект будет принят», — отметила Елена Агзамова.

В Госсовете Татарстана вопрос о предоставлении семейному бизнесу особого статуса уже обсуждался на заседании в марте предыдущего года. Тогда уполномоченный по правам предпринимателей в Татарстане Фарид Абдулганиев сообщил, что семейные предприятия редко бывают «однодневками», так как создаются с целью передачи следующим поколениям. Он также отметил, что развитие семейного бизнеса особенно важно для сельской местности, где это может помочь удержать молодежь. По мнению омбудсмена, первым шагом должно стать именно законодательное закрепление понятия «семейный бизнес».

Федеральную инициативу, которая легла в основу региональных законопроектов, разрабатывал комитет Госдумы РФ по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства совместно с профильными ведомствами и представителями бизнеса, включая Торгово-промышленную палату РФ.

Однако на федеральном уровне инициатива не получила достаточной поддержки. Как сообщила «Ъ Волга-Урал» депутат Госдумы РФ VIII созыва от Татарстана и член комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Ларионова, вопрос о статусе «семейного бизнеса» остается в повестке дня и не снят у законодателей с рассмотрения, несмотря на то что многие организации, включая правительство, не поддержали представленные в инициативе идеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Татьяна Ларионова во время форума «Сила женщин Татарстана»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва Татьяна Ларионова во время форума «Сила женщин Татарстана»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Аналогичные законодательные инициативы Госдумы предложила регионам России, и они получили поддержку в ряде субъектов, включая Республику Татарстан. «Когда таких регионов будет больше, и на уровне уже Российской Федерации будет легче принять такой закон. И этот закон будет помогать предпринимателям», — отметила Татьяна Ларионова.

Законопроект направлен на регулирование и поддержку семейного бизнеса. Основная задача — определить, кто может зарегистрировать такой бизнес и как его регулировать. По словам Татьяны Ларионовой, сами предприниматели активно обращаются с запросами на законодательное закрепление таких норм.

Алексей Курасов, руководитель управления корпоративных финансов ФГ «Финам», сообщил «Ъ-Волга-Урал», что инициатива стала позитивной новостью для небольших нетехнологичных компаний, особенно в условиях ограниченного бюджетного финансирования.

«Многие программы поддержки малого и среднего предпринимательства (МСП) были заморожены или прекращены в 2024 году. Частично возобновились программы для технологических компаний, однако в бюджете нет средств на поддержку всего сектора МСП в прежних объемах», — отметил Алексей Курасов.

В июле 2019 года президент Владимир Путин подчеркнул необходимость законодательного закрепления понятия семейного бизнеса. На региональном уровне это понятие впервые было введено в 2022 году с принятием соответствующего закона в Нижегородской области, а в некоторых регионах инициативы пошли дальше законодательного «закрепления». Так, принятый в мае 2024 года в Саратовской области закон о помощи семейным предприятиям включил в себя особый налоговый режим, призванный освободить бизнесы от излишней бюрократии.

Влас Северин