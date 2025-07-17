На Ставрополье более 50 семей приобрели жилье по госпрограмме в 2025 году

В 2025 году более 50 семей Ставропольского края получили помощь в решении жилищного вопроса по программе «Молодая семья». Об этом сообщает пресс-служба Минстроя региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Минстроя Ставропольского края Фото: пресс-служба Минстроя Ставропольского края

Всего за первое полугодие в регионе было выдано 91 свидетельство на получение социальной выплаты.

«Больше половины семей уже реализовали свое право. Остальные занимаются подбором жилья, на это дается семь месяцев с момента вручения документа»,— отмечают в ведомстве.

Список молодых семей на получение социальной выплаты в 2026 году уже утвержден.

Наталья Белоштейн