Движение транспорта по улице Карла Маркса в Ижевске откроют раньше срока

Движение автомобилей и трамваев по улице Карла Маркса в Ижевске откроется раньше установленного срока — утром 18 июля, в пятницу, сообщил во «ВКонтакте» глава города Дмитрий Чистяков. Участок был закрыт на время проведения некоторых работ в рамках реконструкции пешеходной эстакады.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: администрация Ижевска Фото: администрация Ижевска

Во время перекрытия дорог МУП «Ижводоканал» отремонтировал канализационные колодцы. На перекрестках улицы Карла Маркса с переулком Широким и улицей Бородина, а также около торгового центра «Океан» специалисты «ИжГЭТ» заменили 1 км трамвайных путей.

Сужение проезжей части в зоне эстакады сохраняется, сквозной проезд автомобилей по улице Карла Маркса будет открыт.

«Как только откроется Карла Маркса, сразу ограничиваем движение на Удмуртской в районе перекрестка с Авангардной. Здесь коммунальщики заходят на большой ремонт теплосетей и канализации»,— написал господин Чистяков. Движение на улицах Удмуртской и Авангардной ограничат на месяц с ближайшей субботы, 19 июля. Ранее «Ъ-Удмуртия» опубликовал схему перекрытия на участке.