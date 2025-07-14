В районе перекрестка Удмуртская—Кирова в Ижевске ограничат движение транспорта

В районе перекрестка улиц Удмуртской, Кирова и Авангардной в Ижевске с 15 июля ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба регионального филиала ПАО «Т Плюс». На участке будут заменены подземные трубопроводы крупного диаметра и железобетонные каналы трасс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс» Фото: Пресс-служба ПАО «Т Плюс»

До 14 августа будет организовано реверсивное движение транспорта и сужение проезда по улице Авангардной, до 29 августа — полосы движения в обоих направлениях будут сужены на улице Удмуртской. Жителей города просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.