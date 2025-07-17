Ярославский «Шинник» взял в аренду вратаря

Ярославский ФК «Шинник» арендовал 21-летнего вратаря Артема Исмагилова, правами на которого владеет казанский «Рубин». Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Калуга» Фото: ХК «Калуга»

В минувшем сезоне вратарь выступал в ФК «Калуга» на правах аренды. 16 июля клуб сообщил о том, что «Рубин» принял решение о досрочном отзыве вратаря из аренды. «Его надежная игра в воротах стала важным фактором в выступлениях команды в текущем сезоне», комментируют калужские СМИ.

17 июля ФК «Шинник» объявил о подписании арендного соглашения с игроком на один год. В своей карьере Артем Исмагилов также играл за «Амкар-Пермь» и сам «Рубин».

«Ъ-Ярославль» сообщал, что у вратарей Михаила Опарина и Сергея Бутыри завершились контракты с ярославским клубом.

Алла Чижова