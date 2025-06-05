Из ярославского «Шинника» уходят два вратаря

У вратарей Михаила Опарина и Сергея Бутыри завершились контракты с ярославским футбольным клубом «Шинник». Об этом сообщили в клубе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Шинник» Фото: ФК «Шинник»

Опарин выступал за черно-синих на втором этапе первенства 2024/2025, а Бутыря был в составе команды на протяжении двух последних сезонов. Клуб поблагодарил футболистов за игру и пожелал успехов.

Напомним, что вратарь Денис Вамбольт продлил контракт с «Шинником» на два ближайших сезона. Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что клуб покинул ветеран клуба Вячеслав Зинков, контракты также завершились у защитника из Кот-д’Ивуара Седрика Гогуа, нигерийского нападающего Стефена Альфреда, нигерийского защитника Джонатана Джона, защитника из Буркина Фасо Бена Загре.

Алла Чижова