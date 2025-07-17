«Швабе» запустил в Красноярске первое в РФ производство тетрахлорида германия

Холдинг «Швабе» (входит в ГК «Ростех») запустил в Красноярске на собственной площадке — АО «Германий» первое в России производство особо чистого тетрахлорида германия для волоконно-оптических линий связи. Отмечается, что данный компонент с низким содержанием примесей используется для создания оптоволокна высокого качества для подключения ЦОД и создания инфраструктуры сетей 5G, сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности России (ФРП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

Инвестиции в запуск производства составили 328 млн руб., из которых 222 млн руб. в виде льготного займа предоставил ФРП.

«Начало выпуска нового высокочистого продукта – это не только шаг к технологическому суверенитету, но и повышение нашей глобальной конкурентоспособности», – отметил генеральный директор «Швабе» Вадим Калюгин.

После выхода на проектную мощность объем производства на предприятии составит не менее 2 т вещества ежегодно. Это позволит полностью закрыть потребности отечественной индустрии, отмечает руководство холдинга.

Лолита Белова