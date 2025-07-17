Посол РФ: Дания не исключает создания военной базы НАТО в Гренландии

Власти Дании, обвиняющие Россию в создании угроз для региональной безопасности, выступают за повышение военной активности внерегиональных стран НАТО, заявил посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин. По его словам, датскими властями не исключается и обсуждение создания военной базы Североатлантического альянса в Гренландии.

Владимир Барбин заявил, что в районе Гренландии активизировалась военная деятельность Франции, а в дальнейшем Дания намерена расширять военное сотрудничество с Великобританией, Германией и другими членами НАТО. «Такие действия Дании способны спровоцировать еще большую деградацию военно-политической обстановки в Арктике»,— сказал посол в интервью «РИА Новости».

При этом сейчас на территории Гренландии расположена американская военно-космическая база Питуффик. Там проводятся масштабные работы — модернизируются радиолокационные системы, создается аэродромная инфраструктура для истребителей F-35, способных нести ядерное оружие. Владимир Барбин подчеркнул, что Россия готова принимать меры «военно-технического характера» в ответ на угрозу ее интересам в Арктике, включая потенциальный конфликт вокруг Гренландии.

Лусине Баласян