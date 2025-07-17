Посол в Дании: Россия готова принимать меры в случае конфликта вокруг Гренландии

Россия готова принимать меры «военно-технического характера» в ответ на угрозу ее интересам в Арктике, включая потенциальный конфликт вокруг Гренландии. Об этом заявил «РИА Новости» посол РФ в Дании Владимир Барбин.

«Конфликт вокруг Гренландии, безусловно, пагубно скажется на региональной безопасности,— сказал посол. — Это потребует принятия со стороны России мер... адекватных возникающим угрозам».

Господин Барбин также высказал мнение, что предметный диалог о политике между Россией и Данией сейчас невозможен. По его словам, все дипломатическое взаимодействие между странами сводится к защите прав граждан и взаимным демаршам.

При этом дипломат отметил, что вокруг острова активизировались усилия по наращиванию военного потенциала. Причем не только Дании, но и партнеров страны по НАТО, включая Францию, Германию, Великобританию и США. Владимир Барбин считает, что критика со стороны Вашингтона в сторону Копенгагена о недостаточных усилиях по обороне Гренландии стала поводом для королевства увеличить расходы на эти цели.