Бывшим ученикам нижегородского лицея №82 оставили в силе приговор за фейки

Нижегородский облсуд 17 июля отклонил апелляционные жалобы адвокатов на приговор по уголовному делу о публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ бывшими учениками лицея №82 Нижнего Новгорода Егором Старшиновым и Кириллом Смирновым. Наказание в виде реального лишения свободы сроком на 2,5 года оставили в силе, сообщает корреспондент «Ъ-Приволжье» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Егор Старшинов и Кирилл Смирнов участвовали в заседании суда по видеосвязи

Фото: Анастасия Титова, Коммерсантъ Егор Старшинов и Кирилл Смирнов участвовали в заседании суда по видеосвязи

Фото: Анастасия Титова, Коммерсантъ

Ранее заседание перенесли, так как не было возможности просмотреть видеозапись с составом преступления. Просмотр видеозаписи суд сегодня решил провести в закрытом формате.

Сторона защиты просила изменить приговор на штраф или условный срок.

Как сообщал «Ъ-Приволжье», в октябре 2023 года бывшие ученики лицея №82 сняли и выложили в интернет видеоролик, в котором они распространили заведомо ложную информацию о действиях российской армии в Украине. Ссылку на видео прислали неизвестные на электронную почту лицея, после чего его директор написала на учеников заявление в полицию. В августе 2024 года их задержали, было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. 10 апреля 2025 года Сормовский райсуд назначил фигурантам по 2,5 года колонии общего режима.

Анастасия Титова