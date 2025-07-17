CBS: в работе Госдепартамента возник хаос из-за массовых увольнений

В работе Госдепартамента возникли сбои и путаница из-за массовых увольнений, с которыми столкнулись сотрудники ведомства на прошлой неделе. Об этом сообщили источники CBS News. По словам некоторых из них, сокращение персонала и «полная ликвидация» ключевых должностей создали риски для нацбезопасности США.

На прошлой неделе были уволены 1353 сотрудника Госдепартамента. Это стало частью плана госсекретаря Марко Рубио по реорганизации ведомства, сокращению его персонала на территории страны на 15% и оптимизации работы.

Несколько сотрудников Госдепартамента рассказали CBS, что сокращения были произвольными и хаотичными, а в результате эти решения могут нанести ущерб международным отношениям и «ослабить дипломатический корпус».

По данным CBS, среди прочего был уволен весь персонал Управления по оказанию помощи семьям сотрудников Госдепартамента, погибшим за рубежом. Под сокращения попали и как минимум шесть аналитиков из Бюро разведки и исследований — подразделение представляет дипломатам и политикам оценки мировых событий. Как писала The New York Times, среди уволенных сотрудников Бюро были и специалисты по России и Украине.

Лусине Баласян