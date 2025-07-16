NYT: под сокращения Госдепартамента США попали сотрудники, занимавшиеся Россией

На прошлой неделе Госдепартамент США уволил около 1350 сотрудников, среди них оказались специалисты по России и Украине. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на бывших и нынешних чиновников Соединенных Штатов.

Речь идет о старших специалистах из Бюро разведки и исследования. Это ведомство занимается составлением материалов о мировых событиях, применяемых для управления американской дипломатией.

Сокращения связаны с реорганизацией работы Госдепа, запущенной госсекретарем Марко Рубио. Он назвал свой проект перестройки ведомства оптимизацией, направленной на сокращение избыточности, инерции и «радикальной идеологии». При этом увольнения не затронули зарубежные штаты сотрудников.

Некоторые американские политики остались недовольны реорганизацией господина Рубио. Так, на заседании Палаты представителей США 15 июля заместитель госсекретаря по вопросам управления и ресурсов Майкл Ригас столкнулся с протестом парламентариев из числа демократов. В частности он был вынужден объяснить причину роспуска управления по военным преступлениям, которое занималось в том числе подготовкой обвинений против действий российской армии на Украине. По словам господина Ригаса, ведомство было «консолидировано», а его работой будут руководить чиновники, ответственные за регион.

На том же заседании демократ Грегори Микс обвинил Марко Рубио в разрушении институтов, на которые американцы полагались в противостоянии глобальным угрозам. Среди таковых, как следует из пересказа NYT, оказались «конкуренция с Китаем и российская агрессия». Бюро разведки и исследования, по оценке издания, часто оказывалось несогласным с американским истеблишментом в вопросах внешней политики. Например, ведомство оспаривало утверждения о восстановлении Ираком программы ядерного вооружения в 2002 году.