Ж/д-маршрутом «Минводы — Кисловодск» за полгода воспользовались 2,9 млн пассажиров

Северо-Кавказская железная дорога перевезла около 18,5 млн пассажиров пригородными поездами в первом полугодии 2025 года, что почти вдвое превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Самым востребованным направлением стал маршрут «Минеральные Воды — Кисловодск», которым воспользовались 2,9 млн человек за шесть месяцев. Второе место занял маршрут «Ростов — Таганрог» (2,14 млн пассажиров). Третью позицию заняло направление «Туапсе — Имеретинский Курорт» (2,11 млн человек).

В топ также вошли маршруты «Туапсе — Аэропорт Сочи» (806 тыс. пассажиров), «Махачкала — Дербент» (639 тыс.), «Сочи — Роза Хутор» (632 тыс.) и «Хасавюрт — Махачкала» (343 тыс.).

Самое большое количество пассажиров отправилось из Краснодарского края — 9,5 млн человек. Ростовская область заняла второе место с показателем 4,7 млн пассажиров, Ставропольский край — третье с 3,1 млн. Республика Дагестан завершила список с результатом в 1 млн человек.

Константин Соловьев