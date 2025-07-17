ФАС выявила картель при поставках железнодорожной техники на 686 млн рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении ОАО «ТМЗ им. В.В. Воровского», ООО «Медгар Финанс» и ООО «Путевые машины». Служба заявила, что выявила картель в сфере закупок железнодорожной техники на сумму более 686 млн рублей.

Согласно сообщению ФАС, нарушение было допущено при торгах на поставку техники в 11 регионов. Речь, в частности, идет о транспортных средствах, предназначенных для техобслуживания и ремонта железнодорожных или трамвайных путей.

В случае установления вины участникам картеля грозит наказание в виде административных штрафов.