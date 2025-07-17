Елена-страшная

Краснодарский краевой суд рассмотрит уголовное дело в отношении жительницы Краснодара Елены Белашовой. По версии обвинения, в июле 2024 года Елена Белашова, работавшая кладовщицей на хлебозаводе, заставила двух сослуживиц выпить лекарство, от которого они скончались. После этого она захватила в заложницы и намеревалась убить женщину — директора предприятия, но той удалось позвать на помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Краснодарский краевой суд поступило уголовное дело в отношении Елены Белашовой, обвиняемой в убийстве двух человек (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ). Подробности громкого уголовного дела “Ъ” сообщили в следственном управлении СКР по Краснодарскому краю и в краевой прокуратуре.

Преступление произошло в Краснодаре 3 июля 2024 года в квартире у сотрудницы Краснодарского хлебозавода №6. Вечером в гости к женщине пришла ее приятельница Елена Белашова, работавшая на том же заводе кладовщицей, и еще одна работница предприятия. Во время чаепития Елена Белашова заставила женщин выпить лекарство. Вскоре женщины потеряли сознание, а затем скончались.

Убедившись в смерти коллег, Елена Белашова взяла телефон одной из погибших и отправила директору хлебозавода Наталье Ястребовой сообщение: «Срочно нужна ваша помощь, я в опасности». Через некоторое время госпожа Ястребова приехала по указанному адресу.

Когда директор вошла в квартиру, Елена Белашова повалила ее на пол, надела наручники и навела на руководителя пистолет (как позже выяснилось, игрушечный).

Держа директора под прицелом, Елена Белашова заговорила с потерпевшей Ястребовой, упрекая ее в том, что та плохо руководит предприятием. Сама Елена Белашова, по ее словам, раньше якобы тоже занимала руководящую должность и лучше знает, как вести бизнес.

Наталья Ястребова, отвечая злоумышленнице, убедила ее снять наручники и заменить их на скотч, который женщине удалось незаметно развязать. После этого директор бросилась на Елену Белашову, стараясь отнять у нее пистолет. В этот момент в дверь начал стучать сын госпожи Ястребовой, который приехал, так как его мать не отвечала на телефонные звонки. Елена Белашова выскочила из квартиры и побежала по лестнице, крича, что на нее напали бандиты. Молодой человек догнал ее и вызвал полицию.

В ходе следствия выяснилось, что Наталье Ястребовой удалось спастись, так как перед поездкой она предупредила близких о подозрительном сообщении с телефона ее подчиненной.

Вызывая директора к сотруднице, Елена Белашова указала в адресе название «микрорайон Гидростроителей». Наталья Ястребова, как и ее сотрудница, давно жила в Краснодаре и знала, что эту часть города называют просто «Гидрострой».

Директор завода заподозрила, что сообщение от имени ее подчиненной написал не местный житель. Действительно, Елена Белашова переехала в Краснодар недавно. Отправляясь на встречу, госпожа Ястребова попросила сына подстраховать ее. Если бы помощь не пришла вовремя, злоумышленница расправилась бы с директором.

В ходе следствия экспертиза не обнаружила у Елены Белашовой психического расстройства. Обвиняемая не дает показания. Причиной преступления было названо неприязненное отношение злоумышленницы к коллегам и директору.

Анна Перова, Краснодар