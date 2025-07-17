Топорное решение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Ермаков

Фото: из личного архива Александр Ермаков

Фото: из личного архива

Самыми обсуждаемыми инфоповодами по итогам недавнего визита немецкого министра обороны Бориса Писториуса в Вашингтон предсказуемо стали вопросы поставок на Украину зенитных ракетных комплексов Patriot, обещанных президентом США Дональдом Трампом. Однако на этом фоне затерялась едва ли не более важная новость.

Борис Писториус сообщил, что Германия официально обратилась к Штатам по вопросу приобретения ракетного комплекса средней дальности Typhon.

Если комплексы Patriot на Украину уже поставлялись и, вероятно, будут продолжать поставляться до окончания конфликта — это единственный доступный западный ЗРК большой дальности, к тому же способный более или менее бороться с баллистическими целями, то закупки Германией ударных ракетных комплексов средней дальности — это новый шаг. Typhon могут использовать морские ракеты, запускаемые из пусковых установок стандарта Mk 41, но в первую очередь он рассматривается как носитель крылатых ракет Tomahawk, современные модификации которых имеют дальность до 1800–2000 км (периодически встречающиеся в прессе «2500 км» неверны, так как относятся к давно снятой с вооружения версии с ядерной боевой частью).

Оружия такой дальности ФРГ не имела и в годы холодной войны.

До недавнего времени резким шагом, который должен был чуть ли не перевернуть картину международной безопасности в Европе, казалось развертывание на континенте подобных американских ракетных комплексов (вместе с более опасными, но все еще находящимися в разработке LRHW Dark Eagle с гиперзвуковыми планирующими боевыми блоками). Чтобы избежать нового «евроракетного кризиса» наподобие того, что разыгрался в 1980-х годах, Москва много раз предлагала взаимный региональный мораторий на развертывание подобных систем.

Конечно, после анонсов развертывания на территории Белоруссии «Орешника» можно было счесть, что российское руководство потеряло надежды на взаимность, но необходимо обратить внимание и на то, что эта мера не раз переносилась на скорое, но размытое будущее. Не исключено, что продолжали подаваться сигналы о готовности отказаться от нее, или, по крайней мере, российская сторона не хочет делать шаг первой. Возможно, ожидалось первое официальное развертывание американских ракет в Европе, которое планировалось в 2026 году,— и то на время, для учений.

Но теперь вдобавок к периодически привозимым по ротации американским ракетам на территории ФРГ, вероятно, будут постоянно находиться немецкие.

Дальности при базировании в Германии хватает для создания угрозы целям в западной части европейской территории России.

Поставки, видимо, стоит ждать не раньше 2028 года, конечно, если немцам не продадут комплекс из наличия армии США, что вряд ли, так как их поставлено пока всего два батарейных комплекта.

Для общей картины соотношения сил НАТО и России разница невелика (у европейских членов блока есть в значительном количестве крылатые ракеты воздушного базирования, а если прибавить США, то речь о многих тысячах крылатых ракет различного базирования), но стратегический статус-кво в виде отсутствия у европейцев наземных ударных систем такой дальности он подрывает, и Москва непременно будет учитывать его в военном планировании.

Александр Ермаков, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН