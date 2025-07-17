Приостановлена работа на десяти шахтах Кузбасса

Сибирское управление Ростехнадзора в период с 10 по 16 июля составило 10 протоколов о временном запрете деятельности. Это на пять приостановок больше, чем неделей ранее, сообщил в своем Telegram-канале помощник руководителя Ростехнадзора Андрей Виль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ Фото: Денис Вышинский, Коммерсантъ

В частности, с ограничениями в работе столкнулись «Шахта им. С.Д. Тихова» (превышение допустимой концентрации метана в горной выработке), «Шахта "Листвяжная"» (эксплуатация ТУ с нарушением требований промышленной безопасности), «Шахта "Ерунаковская-VIII"» (несоблюдение требований технической документации при креплении горной выработки), «Шахта им. А. Д. Рубана» (нарушение направления движения воздуха в горной выработке).

«Инспекторами Ростехнадзора сохранены жизнь и здоровье порядка 80 человек, которые могли бы пострадать в результате потенциальных аварий, связанных со взрывами пыле-метановоздушной смеси»,— отметил господин Виль.

Михаил Кичанов