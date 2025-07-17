Почти 1 млн рублей направят на граффити на опорах Канавинского моста

Областное госучреждение «Центр культуры «Рекорд» потратит 927,5 тыс. руб. на граффити на левобережных устоях Канавинского моста в Нижнем Новгороде. Работы будут проводить в рамках фестиваля стрит-арта «ФормАрт», указано в карточке лота на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Закупку провели путем запроса ценовых предложений. Исполнитель не указан.

В срок до 5 августа он должен будет нанести на стены граффити площадью не менее 100 кв.м. Помимо этого, необходимо вести фото и видеосъемку процесса и подготовить итоговый видеоролик хронометражом не более двух минут, а также не менее 20 фотографий.

Из указанной суммы 500 тыс. руб. предусмотрено на сами работы, 200 тыс. — на аренду строительных лесов, 79,5 тыс. — на услуги промышленного альпиниста, 58 тыс. — на устранение дефектов при форс мажоре, 50 тыс. — на услуги видеографа. Остальные деньги предусмотрены на работу фотографа, дизайнера, аренду проектора и генератора.

По информации с сайта фестиваля, «ФормАрт» проходит в Приволжском федеральном округе в три этапа. Весной состоялся отбор заявок, в июле-августе финалисты должны самостоятельно нанести изображения конкурсной работы на предоставленные регионами объекты городской среды. В Нижегородской области финалистом 2025 года стала Елизавета Сазанова с работой «Знамя Победы».

Как писал «Ъ-Приволжье», с правой стороны Канавинского моста власти Нижнего Новгорода намерены создать граффити с изображением нижегородских закатов.

Галина Шамберина