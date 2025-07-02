Нижегородские закаты нарисуют на Канавинском мосту по соседству с крокодилом

Закат нарисуют на подпорной стене Канавинского моста в Нижнем Новгороде после ремонта. Граффити разместится по соседству с изображением крокодила, сообщил мэр Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Подпорная стенка Канавинского моста, на которой появится граффити с закатом

Фото: администрация Нижнего Новгорода Подпорная стенка Канавинского моста, на которой появится граффити с закатом

Фото: администрация Нижнего Новгорода

В 2024 году с подпорной стены Канавинского моста из-за ремонта пришлось убрать рисунок крокодила. В мае того же года Юрий Шалабаев провел в своих соцсетях опрос, что нарисовать на месте рептилии. Больше всего голосов набрали варианты «восстановить рисунок крокодила» и «нижегородский закат». Крокодила на стену вернули, но глава города пообещал найти место и для заката.

«Граффити в Нижнем — это больше, чем уличное искусство. Это часть культурного кода нашего города»,— написал мэр.

Елена Ковалева