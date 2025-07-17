Завтра в Уфе могут пересмотреть приговор экс-министру транспорта Башкирии

Верховный суд Башкирии завтра, 18 июля, огласит определение по жалобам на приговор бывшего министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Булушева и действующего заместителя руководителя того же министерства Руслана Гарипова. В феврале Кировский райсуд Уфы признал их виновными в превышении должностных полномочий и назначил экс-министру три года лишения свободы в колонии общего режима, его бывшему заместителю — два года условно.

По версии следствия, весной 2022 года Александр Булушев, являясь главой минтранса Башкирии, получил распоряжение руководителя республики Радия Хабирова об организации перелета правительственной делегации из Уфы в Волгоград (конечный пункт — ДНР) и в Узбекистан. Поездки запланированы были в конце марта и мая. Понимая, что конкурс по отбору авиаперевозчика займет время, министр, как утверждает следствие, предложил своему подчиненному Руслану Гарипову найти частную компанию для этой цели. Перевозчиком стало санкт-петербургское ООО «Скайкоптер». Компания за свой счет выполнила услугу, а контракты с ней минтранс заключил уже послевыполненных полетов. Таким образом, чиновники, по версии следствия, желая выслужиться перед начальством, нарушили интересы других участников авиационного рынка, которые могли бы участвовать в аукционе. Общую сумму ущерба бюджету республики оценили в 34,5 млн руб.

Осужденные вину не признали и подали жалобу на приговор. Гособвинение, предлагавшее приговорить Александра Булушева к пяти годам в колонии общего режима, а Руслана Гарипова — к трем годам в колонии-поселении, также направило апелляционное представление.

Венера Хисамова