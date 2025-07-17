В Ставрополе в ДТП ребенок-велосипедист получил травму головы

46-летний водитель автомобиля «Лада Ларгус» на улице Тухачевского в Ставрополе сбил восьмилетнего велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

По данным ведомства, днем 16 июля водитель «Лада Ларгус» поворачивая влево, не убедился в безопасности маневра и сбил несовершеннолетнего велосипедиста, который двигался по пешеходной дорожке жилой зоны. С травмой головы и ссадинами ребенка доставили в больницу.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Наталья Белоштейн