В Ставрополье главу хозяйства подозревают в мошенничестве при получении субсидий

В Ставропольском крае в отношении главы крестьянско-фермерского хозяйства возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону. обвиняемый в мошенничестве при получении сельхозсубсидий

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По версии правоохранителей, 37-летний житель аула Новкус-Артезиан подал документы с ложными сведениями о затратах при агротехнических работах, увеличив площади, на которых якобы возделывались культуры. На основании фальсифицированных документов подозреваемый получил более 3 млн руб. субсидий, но в действительности для выращивания овощей фигурант использовал лишь часть земли.

Ущерб оценили в порядка 1,6 млн руб. Уголовное дело для рассмотрения направили в Нефтекумский районный суд.

Константин Соловьев