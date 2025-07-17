По делу о взятке осудят экс-директора дома-интерната в Омской области

Прокуратура Омской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего директора «Марьяновского дома-интерната» Валерия Башурова за получение взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).

Следствие установило, что обвиняемый в период с января 2020-го по август 2023 года получил от индивидуального предпринимателя взятку 3,6 млн руб. за содействие в получении строительного подряда в нарушение конкурсных процедур. «В результате с предпринимателем и подконтрольными ему юридическими лицами было заключено более 110 договоров на общую сумму свыше 97 млн руб.»,— рассказали в региональной прокуратуре.

Кроме этого, бывшему руководителю дома-интерната ставится в вину фиктивное трудоустройство двух граждан, которым была выплачена зарплата в размере более 1,6 млн руб.

Суд наложил арест на имущество обвиняемого на общую сумму свыше 14 млн руб.

Свою вину в совершенных преступлениях обвиняемый полностью признал. В прокуратуре сообщили, что благодаря сотрудничеству злоумышленника со следствием был изобличен в совершении преступлений бывший министр труда и социального развития региона Владимир Куприянов. Как писал «Ъ-Сибирь», господин Куприянов обвиняется в получении от директора интерната взятки деньгами, подарками, включая дрова и мотокультиватор, на общую сумму почти 650 тыс. руб.

Михаил Кичанов