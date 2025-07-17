Министр финансов РФ сообщил о планах правительства продать ЮГК

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что недавно перешедшие в собственность государства активы ООО «УК ЮГК» (управляющая компания ПАО «Южуралзолото группа компаний») правительство собирается продать. Слова главы ведомства передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Большинство национализированных компаний и предприятий власти продают, утверждает министр.

«Мы заинтересованы в том, чтобы те объекты, в первую очередь бизнес-объекты, которые есть у государства, чтобы они работали дальше, нашли своего собственника нового. Поэтому государство будет поступать с этим пакетом так же, как и с другими аналогичными случаями передачи государству объектов со стороны правоохранительных органов»,— подчеркнул Антон Силуанов.

По словам министра, в прошлом году от продажи перешедших в собственность государства объектов бюджет получил 100 млрд руб. В этом году планируется реализовать активы на такую же сумму.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», 11 июля Советский районный суд принял решение обратить в доход государства акции и доли в уставном капитале ряда компаний, принадлежащих Константину Струкову и его окружению. Росимущество стало владельцем управляющей компании «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), ООО «Бизнес-актив», «Хоум» и «Уралтранскомплект», а также получило доли в других организациях.

Виталина Ярховска