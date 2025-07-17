Скандинавский антициклон оставит в Петербурге жаркую погоду без дождей 17 июля

Периферия скандинавского антициклона сформирует погоду в Петербурге 17 июля. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. На фоне роста атмосферного давления облаков в небе будет немного и обойдется без дождей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Температурные показатели изменятся мало, столбики термометров покажут 26-28 градусов. Это на 3-4 градуса выше климатической нормы. Ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что 13 июля в Петербурге зарегистрировали новый температурный максимум с начала 2025 года. Воздух прогрелся до 31,2 градуса. Всего не хватило 0,2 градуса, чтобы побить рекорд лета 1941 года.

Андрей Маркелов