Продлен запрет купания на ярославских пляжах

Качество воды на официальных пляжах в Ярославле не соответствует гигиеническим нормативам, поэтому запрет купания на них продлевается. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Специалисты 7 июля отобрали пробы в Волге на 1-й Норской набережной и в Которосли на Центральном пляже. По итогам их исследования качество воды по-прежнему не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.

«Управление не рекомендует купаться на данных пляжах. Мэрия города Ярославля оповещенна о результатах проб и поэтому запрет на купание на данных территориях продолжает свое действие»,— сообщили в управлении.

Накануне власти призвали не купаться на Прусовских карьерах в связи с результатам последних исследований воды.

Алла Чижова