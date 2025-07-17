Продлен запрет купания на ярославских пляжах
Качество воды на официальных пляжах в Ярославле не соответствует гигиеническим нормативам, поэтому запрет купания на них продлевается. Об этом сообщили в областном управлении Роспотребнадзора.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Специалисты 7 июля отобрали пробы в Волге на 1-й Норской набережной и в Которосли на Центральном пляже. По итогам их исследования качество воды по-прежнему не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям.
«Управление не рекомендует купаться на данных пляжах. Мэрия города Ярославля оповещенна о результатах проб и поэтому запрет на купание на данных территориях продолжает свое действие»,— сообщили в управлении.
Накануне власти призвали не купаться на Прусовских карьерах в связи с результатам последних исследований воды.