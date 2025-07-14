Власти призвали не купаться на Прусовских карьерах

Качество воды на Прусовских карьерах «ЯрБайкал» не соответствует санитарным требованиям по микробиологическим показателям. Об этом сообщили в министерстве лесного хозяйства и природопользования Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ Фото: Леонид Гунин, Коммерсантъ

Пляж официально задекларирован, дно обследовано водолазами, установлен спасательный пункт. Однако купаться там власти не рекомендуют из-за результатов последних исследований воды и предлагают для отдыха выбирать пляжи с подтвержденным безопасным состоянием воды.

Напомним, что в Ярославле оборудованы три территории для пляжного отдыха: Центральный городской пляж в парке «Подзеленье», пляж на Тверицкой набережной и Норский пляж. Купание на этих пляжах также признано небезопасным из-за неудовлетворительных результатов проверки воды.

Алла Чижова