Руководителя «Увильды парк» оставили в СИЗО по делу о взятке работникам банка

Челябинский областной суд оставил без изменений постановление первой инстанции о заключении под стражу руководителя проекта «Увильды парк» Алексея Вахатова, обвиняемого в передаче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Он пробудет в СИЗО до 26 августа, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Адвокаты просили учесть положительные характеристики Алексея Вахатова, наличие у него маленьких детей и изменить меру пресечения на домашний арест, залог или запрет определенных действий. Однако постановление Центрального районного суда Челябинска от 27 июня осталось в силе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Алексея Вахатова задержали сотрудники УФСБ России по Челябинской области и регионального управления СКР в июне. По версии следствия, он в 2023-2025 годах передал лично и через посредников 750 тыс. руб. работникам банка. Взамен должностные лица открыли невозобновляемую кредитную линию на 1,5 млрд руб. для строительства гостиничного комплекса. Также они скрыли негативные сведения, которые могли помешать получению займа, и способствовали решению проблем, возникающих в процессе финансирования. Сейчас бывший исполнительный директор и менеджер отдела по работе с корпоративными клиентами челябинского отделения банка находятся в СИЗО по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Изначально сообщали о сумме взятки в 13 млн руб.

Виталина Ярховска