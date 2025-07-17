Трамп уговорил Coca-Cola изменить рецепт напитка в США

Президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Coca-Cola об изменении рецепта напитка. Вместо кукурузного сиропа на территории США в нем будет использоваться тростниковый сахар.

«Хочу поблагодарить всех, кто руководит Coca-Cola, это очень правильное решение с их стороны. Вот увидите, так будет лучше»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social. Представитель Coca-Cola заявил The New York Times, что более подробная информация об изменениях появится в ближайшее время. В компании добавили, что ценят энтузиазм Дональда Трампа в отношении продукции бренда.

Министр здравоохранения США Роберт Кеннеди-младший называл кукурузный сироп одной из причин эпидемии ожирения в стране из-за высокого содержания фруктозы. Coca-Cola начала добавлять его в напиток в 1980 году из-за растущих цен на сахар.

Компания уже выпускает напиток, подслащенный тростниковым сахаром, известный как «мексиканская кола». В США ее можно найти в районах с большой долей латиноамериканского населения.