Энергетики проведут гидравлические испытания в двух районах Петербурга 17 июля

Отключение горячей воды в Санкт-Петербурге 2025: 17 июля в двух районах

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга Фото: Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга

В четверг, 17 июля, на территории Санкт-Петербурга запланировано проведение очередных гидравлических испытаний тепловых сетей в преддверии нового отопительного сезона. Специалисты АО «ТЭК СПб» проверят трубопроводы на прочность и плотность в двух районах города.

В Выборгском районе испытания пройдут на распределительных сетях в границах Большого Сампсониевского проспекта и Гельсингфорсской улицы.

В Красногвардейском районе проверке подвергнутся теплосети, расположенные на территории северо-восточнее пересечения Пискаревского проспекта и Ручьевской дороги.

На время проведения работ давление в трубопроводах увеличивается до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. В целях безопасности температуру воды в трубах снижают до 40 градусов.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на этой рабочей неделе, с 14 по 18 июля, теплоэнергетики проведут в общей сложности 37 гидравлических испытаний в десяти районах Санкт-Петербурга и Всеволожском районе Ленобласти.

Андрей Цедрик