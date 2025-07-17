Суд вернул следствию дело экс-директора «Харсов Рус»

Кировский районный суд Ярославля вернул следствию дело бывшего директора компании «Харсов Рус» Артема Хачатряна, обвиняемого в мошенничестве на 466 млн руб. Информация об этом появилась на сайте Кировского районного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что, по версии следствия, Артем Хачатрян привлекал средства граждан под видом брокерской деятельности, обещая высокие доходы на рынке ценных бумаг с 2017 по 2020 год. В результате его деятельности пострадали 147 человек из различных регионов России. Имущество Хачатряна арестовано для возмещения ущерба. 5 мая 2022 года арбитражный суд признал его несостоятельным.

Дело поступило в суд 30 мая. 11 мая состоялось первое заседание. В его ходе судья принял решение вернуть уголовное дело следствию из-за нарушений в обвинительном заключении.

Антон Голицын