В суд направлено уголовное дело бывшего директора «Харсов Рус»

В Ярославле в Кировский районный суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «Харсов Рус» Артема Хачатряна. В пресс-службе областной прокуратуры уточнили, что 32-летний житель города обвиняется в мошенничестве на сумму 466 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Следствие считает, что с 2017 по 2020 год обвиняемый, являясь руководителем трех юрлиц, под видом осуществления брокерской деятельности привлекал деньги граждан «для инвестирования на международном рынке ценных бумаг», сообщая им заведомо ложные сведения о возможности получения высокого дохода в короткий срок. По версии обвинения, он не планировал выполнять взятые на себя обязательства.

В результате его деятельности пострадали 147 человек из Ярославской, Архангельской, Калужской, Костромской, Московской и Томской областей, а также Ставропольского края. Сейчас имущество обвиняемого арестовано для обеспечения возмещения ущерба.

Согласно определению арбитражного суда, решением от 5 мая 2022 года Хачатрян признан несостоятельным, в отношении него введена процедура реализации имущества. В марте 2025 года финансовый управляющий ходатайствовал о продлении срока процедуры на три месяца, поэтому теперь имущество будет реализовано до 26 октября 2025 года.

Как указывается в картотеке арбитражных дел, заявление о признании банкротом ООО «Харсов Рус» подавал Вячеслав Блатов, бывший заместитель губернатора Ярославской области. Среди пострадавших, по данным источников «Ъ-Ярославль», несколько известных в регионе людей, в том числе руководитель крупного промышленного предприятия.

Алла Чижова