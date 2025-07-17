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СК организовал проверку после травмирования пассажирки автобуса в Волгодонске

В Волгодонске правоохранители начали доследственную проверку безопасности перевозки пассажиров инцидента, в котором местная жительница получила травмы при выходе из автобуса. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Ростовской области.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

О происшествии стало известно из средств массовой информации. Сообщалось, что 11 июля при закрытии автоматическая дверь транспортного средства зажала ногу женщины, а автобус продолжил движение, из-за чего пострадавшая упала и получила травмы.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Константин Соловьев

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