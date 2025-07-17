Детский омбудсмен Мария Львова-Белова посетила Екатеринбург с рабочим визитом

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова посетила Екатеринбург с рабочим визитом, сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

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Фото: Департамент информационной политики Свердловской области Мария Львова-Белова

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Она оценила реализацию проекта «Вызов», направленного на профилактику социального сиротства и поддержку семей в трудных ситуациях. Так, уже 982 ребенка в 2025 году получили семейное окружение. Межведомственные консилиумы в муниципалитетах ведут наблюдение за 5 тыс. детей. «Что немаловажно — более 30% из этих 5 тыс. — это дети, которые смогли сохранить свои родные семьи»,— сказала Мария Львова-Белова.

Омбудсмен в Екатеринбурге посетила «Дом ребенка» и встретилась с семьями, которые благодаря социальной, материальной и юридической поддержке специалистов смогли вернуть детей. Она побывала в первом на Урале детском хосписе при Областной детской клинической больнице, где осмотрела палаты. Также Мария Львова-Белова посетила кризисный центр межрегиональной общественной организации по содействию семьям с детьми в трудной жизненной ситуации «Аистенок» и первоуральский Центр социальной адаптации для подростков им. Преподобного Моисея Мурина.

Кроме того, в ходе визита состоялось совещание с представителями социальной сферы, органов местного самоуправления, здравоохранения и образования, территориальных комиссий по делам несовершеннолетних, службы занятости, полиции и других участников системы профилактики социального сиротства Свердловской области. Эти структуры формируют основу межведомственных консилиумов.

Напомним, Свердловская область — один из 14 пилотных регионов, где реализуют программу «Вызов». На Среднем Урале с начала года число детей, которые содержатся в детских домах, снизилось на 9% — с 2,5 тыс. до 2,29 тыс. С начала года в отношении 15 детей родители были восстановлены в правах, в отношении еще 19 — сняты ограничения в родительских правах.

Ирина Пичурина