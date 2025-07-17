Посол России в Боготе Николай Тавдумадзе заявил, что украинские спецслужбы активно вербуют граждан Колумбии с боевым опытом. Об этом он рассказал «РИА Новости».

По словам господина Тавдумадзе, группы завербованных насчитывают от 50 человек. Их отправляют в Европу для дальнейшего вступления в ВСУ, утверждает дипломат.

По словам и. о. руководителя российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлии Ждановой, с начала спецоперации на Украине к ВСУ присоединились более 15 тыс. иностранцев из 115 стран. Больше всего — из Польши, Грузии, Канады, США, Великобритании и Румынии.