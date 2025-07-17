Фермеры Ленобласти потеряют часть урожая из-за дождей в июне

Гибель посевов в Ленинградской области может составить 20% из-за неблагоприятных погодных условий в июне. Последствия дождей оценил глава комитета по развитию агропромышленного комплекса Ленинградской областной торгово–промышленной палаты Александр Лебедев, пишет «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Для выращивания овощей в Ленобласти использовали 1,5 тыс. на земли, картофеля — 20 тыс. га. В АО «Победа» констатируют, что из-за дождей в июне развитие овощей остановилось. Жалуются и на большое количество вредителей, однако сырая земля не позволяет заехать опрыскивателю для обработки.

Проблемы в этом сезоне возникли и с защищенным грунтом. Необходимая для роста огурцов и томатов температура не была достигнута, из-за этого овощи начали болеть и гнить.

О трудной ситуации говорят и другие аграрии. Владелец фермы Сергей Безнадежных пожаловался на частичную гибель посадок овощей. По его словам, недополучение урожая будет большим.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что прирост валовой продукции в АПК Ленобласти за 2024 год составил почти 70 млрд рублей.

Татьяна Титаева