В Калужской области 14-летняя девочка пострадала при атаке БПЛА

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что во время ночной атаки беспилотников на регион пострадала девочка-подросток. Угрозы для жизни несовершеннолетней нет.

Глава региона рассказал, что в Сухиничском районе дрон «при падении попал в двухэтажный дом», были повреждены оконные стекла. «Осколками остекления легкие ранения получил один из жильцов - девочка 14-ти лет», — уточнил губернатор. Пострадавшей оказали помощь на месте.

Жители поврежденного дома временно покинули квартиры. Власти помогут провести ремонт, пообещал господин Шапша.

Всего в ночь на четверг силы ПВО сбили над областью три БПЛА — помимо Сухиничского, над Думиничским и Ульяновским районами. Минобороны заявило, что за ночь были сбиты 122 БПЛА над 12 российскими регионами.