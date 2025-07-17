Губернатор Челябинской области доложил Владимиру Путину о развитии региона

Президент России Владимир Путин провел встречу с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером во время рабочей поездки в Магнитогорск. Глава региона представил доклад о социально-экономическом развитии и основных инфраструктурных проектах Южного Урала, сообщает пресс-служба правительства региона.

На встрече Алексей Текслер рассказал Владимиру Путину о мерах поддержки участников специальной военной операции и членов их семей, помощи новым регионам, реализации национальных проектов, строительстве крупных спортивных и социальных объектов, а также о проектах межвузовского кампуса и научно-инженерного центра в Магнитогорске на базе МГТУ имени Г.И. Носова. В том числе глава региона доложил о возведении, согласно графику, хирургического корпуса детской областной больницы в Челябинске и многопрофильного медицинского центра в Магнитогорске.

Также губернатор рассказал о создании особой экономической зоны, где планируется развивать производство роботов. Алексей Текслер сообщил президенту РФ, что за последние пять лет валовый региональный продукт региона вырос в два раза — с 1,5 трлн до 3 трлн руб.

По словам губернатора, глава государства поддержал «ряд наших предложений». «Например, по активизации реконструкции аэродромного комплекса в Магнитогорске и строительству нового здания аэропорта. А также важное решение в сфере образования — строительство научно-инжинирингового центра при МГТУ имени Носова. Благодарен нашему президенту за постоянное внимание и поддержку»,— написал Алексей Текслер в своем telegram-канале.