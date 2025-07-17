В Шпаковском округе автомобиль KIA насмерть сбил пешехода

В Шпаковском округе этой ночью на трассе «Михайловск-Казинка-Грачевка» автомобиль KIA наехал на пешехода, который находился на проезжей части дороги. Об этом сообщает Госавтоинспекция по Ставропольскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю Фото: Госавтоинспекция по Ставрапольскому краю

В результате столкновения 44-летний житель Ипатовского скончался до приезда скорой помощи. Правоохранителями взята биологическая жидкость для установления состояния опьянения погибшего.

Установлено, что водитель иномарки, 57-летний местный житель, за последние два года лишь раз привлекался к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения, а на момент ДТП был трезв.

Константин Соловьев