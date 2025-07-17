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Суд обязал поднять из реки затонувший теплоход «Анатолий Синявский» в Сургуте

Из реки Черная в Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) поднимут затонувший теплоход «Анатолий Синявский». Обязанность возложена на владельца судна, который проживает в деревне Могильно-Старожильск Омской области, сообщил Большереченский районный суд Омской области.

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Фото: Михаил Соколов, Коммерсантъ

Суд установил, что самоходный сухогрузный трюмный теплоход находится около акватории АО «Сургутское судоремонтное предприятие» с апреля 2023 года и создает угрозу для экологии Югры. Он является источником загрязнения воды и донных отложений, а ржавеющий металл негативно влияет на планктонное и бентосное сообщество, из-за чего кормовая база рыб может сократиться.

Собственник судна мер для поднятия теплохода не предпринимал — омский суд обязал его поднять и утилизировать его в течение навигационного периода 2025 года. Решение вступило в силу.

Напомним, в феврале Сургутская транспортная прокуратура обратилась в суд с постановлением поднять и удалить затонувший буксирный теплоход «Варяг» со дна реки Черная. По мнению прокуратуры, нахождение теплохода и его фрагментов под водой загрязняет воду и дно.

Ирина Пичурина

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