Жителя Горного Алтая осудили за экстремистский комментарий во «ВКонтакте»

Шебалинский райсуд Республики Алтай вынес приговор местному жителю по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Подсудимому назначили два года условно, сообщает прокуратура региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным правоохранителей, фигурант дела через мобильный телефон оставил комментарий в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте». Текст содержал «призыв к насильственным действиям в отношении представителей групп лиц, выделенных по национальности», считает следствие.

Уточняется, что подсудимый свою вину признал.

Александра Стрелкова