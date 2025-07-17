Жителя Горного Алтая осудили за экстремистский комментарий во «ВКонтакте»
Шебалинский райсуд Республики Алтай вынес приговор местному жителю по делу о публичных призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК РФ). Подсудимому назначили два года условно, сообщает прокуратура региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
По данным правоохранителей, фигурант дела через мобильный телефон оставил комментарий в одном из сообществ социальной сети «ВКонтакте». Текст содержал «призыв к насильственным действиям в отношении представителей групп лиц, выделенных по национальности», считает следствие.
Уточняется, что подсудимый свою вину признал.