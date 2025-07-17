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В Северной Осетии приступили к созданию центра подготовки олимпийского резерва

Во Владикавказе на базе Педагогического колледжа на улице Кутузова откроют центр подготовки олимпийского резерва. Власти уже начали подготовку проектно-сметной документации по реконструкции площадки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Сергей Меняйло.

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Планируется, что на площадке объединятся учебные классы, тренировочные базы, общежитие для воспитанников и блок администрации. В сообщении господин Меняйло отметил, что до начала работ здание «долго простаивало».

Константин Соловьев

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