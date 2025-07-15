В Тюмени в ДТП погиб пассажир микроавтобуса, прокуратура начала проверку

Прокуратура Уватского района (Тюменская область) организовала проверку по факту ДТП с участием микроавтобуса «Тойота», произошедшего 15 июля на 386-м километре федеральной автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

По информации госавтоинспекции, водитель микроавтобуса не справился с управлением и столкнулся с отбойником. В микроавтобусе находились водитель и восемь пассажиров. В результате опрокидывания один пассажир погиб, еще трое получили ранения.

На место происшествия выехал прокурор Уватского района Айрат Гуссамов. Прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.

Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль прокуратуры.

Ранее тюменская прокуратура организовала проверку по факту ДТП, в котором автомобиль «ВАЗ-2107» с обрезанной крышей въехал в стоящий на парковке автомобиль «Лексус» и опрокинулся. За рулем автомобиля «ВАЗ» находился 15-летний подросток, который получил ранения и был госпитализирован.

Полина Щуцкая