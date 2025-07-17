Томский вуз оплатит иногородним абитуриентам билеты на дорогу

Томский политехнический университет (ТПУ) оплатит проезд в Томск абитуриентам из регионов России. В вузе также заявили, что компенсируют первокурсникам, поступившим на бюджет, затраты на проезд до дома и обратно после окончания первого семестра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

«Университет компенсирует первокурсникам-2025 100% стоимости проезда при затратах до 10 тыс. руб.»,— заверили в ТПУ. В случае если затраты на билеты превысят 10 тыс. руб., размер компенсации определит специальная комиссия.

Как рассказали в вузе, для абитуриентов в этом году доступно 3484 бюджетных места по 29 направлениям бакалавриата, 31 направлению магистратуры, шести специальностям специалитета.

Михаил Кичанов