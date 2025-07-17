ДВТП проверяет владельцев упавшего близ Охотска вертолета Ми-8

В Хабаровском крае проводится прокурорская проверка ООО АПК «Взлет», которая владела потерпевшим крушение вертолетом Ми-8, сообщила Дальневосточная транспортная прокуратура. В авиакатастрофе погибли пятеро человек. Изучается документация, представленная авиакомпанией.

Обгоревшие обломки воздушного судна были обнаружены в среду в районе мыса Гадикан, в 122 км от Охотска. Ми-8 вышел на маршрут Чумикан—Охотск—Магадан 14 июля. На борту были три члена экипажа и два технических специалиста. Все погибли. Сигнал бедствия судно не подавало. Возбуждено дело о нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек (ч. 3 ст. 263 УК).

ДВТП намерена дать оценку соблюдению обязательных требований при организации и выполнении полетов, подготовке летного состава и технического обслуживания воздушных судов.

Эрнест Филипповский, Хабаровск