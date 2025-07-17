В Бельгии пожар разрушил сцену музыкального фестиваля Tomorrowland

В городе Боме в Бельгии пожар разрушил главную сцену фестиваля электронной музыки Tomorrowland. Организаторы приняли решение все равно провести фестиваль. Об этом сообщает De Telegraaf.

Пострадавших в пожаре нет, причина возгорания до сих пор не ясна, отметили организаторы. «Это ужасная новость. Главная сцена — наша визитная карточка, её строили два года, и теперь её нет. К счастью, остальные сцены целы. …Мы изучим, что можно сделать на этой площадке»,— сообщила представительница Tomorrowland Дебби Вильмсен.

По данным телекомпании VRT, на месте пожара находилось около 1 тыс. человек, а во время пожара были слышны взрывы. Начато расследование причин пожара. Предварительно, инцидент классифицируется как случайный поджог.

Фестиваля Tomorrowland официально начнется 18 июля. Однако ожидается, что десятки тысяч участников прибудут в кемпинг фестиваля уже 17 июля.